Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedaviye alındı.

Hürriyet Mahallesi Şehit Mehmet Kartal Caddesi mevkisinde seyreden İbrahim O. idaresindeki 41 YH 570 plakalı hafif ticari araç, annesiyle yürürken yoldaki su birikintisinden kaçan Defne G'ye (5) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Defne G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.