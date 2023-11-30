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        Bilişim Vadisi firmaları Bakü'deki inovasyon zirvesinde yenilikçi teknolojilerini tanıtıyor

        Bilişim Vadisi bünyesindeki firmalar, yenilikçi teknolojilerini sergilemek üzere Azerbaycan'da düzenlenen inovasyon zirvesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:15
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        Bilişim Vadisi firmaları Bakü'deki inovasyon zirvesinde yenilikçi teknolojilerini tanıtıyor
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        Bilişim Vadisi bünyesindeki firmalar, yenilikçi teknolojilerini sergilemek üzere Azerbaycan'da düzenlenen inovasyon zirvesine katıldı.

        Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Bakü'de gerçekleştirilen "InMerge Innovation Summit", inovasyon ekosistemini bir araya getiriyor.

        Azerbaycan merkezli Pasha Holding'in düzenlediği, Bilişim Vadisi'nin de global ekosistem partneri olarak yer aldığı zirvede, özellikle finans teknolojisinden (FinTech) yapay zekaya, bağlantı ve iletişim teknolojilerinden akıllı tarıma sektörel uygulamalar tüm yönleriyle ele alınıyor.

        Siber güvenlik, robotik otomasyon, bulut bilişim gibi alanlarda çözümler üreten Bilişim Vadisi firmaları da zirvede yenilikçi teknolojilerini sergiliyor.

        Küresel inovasyon ekosistemine öncülük eden şirket liderleri, kamu ve özel sektörden üst düzey yönetim temsilcileri, sektör uzmanları, startuplar, yatırımcılar ve regülatörlerin bir araya geldiği zirvede katılımcılar, farklı sektör lideri, yerli ve uluslararası şirketlerin yenilikçi projeleri ve başarı öykülerini dinleme fırsatı buluyor.

        Zirve kapsamında Bakü'de bulunan 13 AR-GE şirketi, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ticaret, savunma sanayi müşavirleri ve kurum yetkilileriyle bir araya gelerek Azerbaycan'daki fırsatlar ve gelecek faaliyetleri değerlendirdi.

        Azerbaycan'daki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini daha yakından tanıma imkanı sunan Bilişim Vadisi Bakü Kampüs ziyaretinde de Azerbaycan teknoloji şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

        InMerge Innovation Summit 1 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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