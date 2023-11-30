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        Kocaeli'de sağanağın etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı sağanağın da etkisiyle çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:47
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        Kocaeli'de sağanağın etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı sağanağın da etkisiyle çöktü.

        Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan ilkokulun Balaban Sokak tarafındaki istinat duvarında kimsenin bulunmadığı sırada yağışın da etkisiyle çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri de incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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