Kocaeli'de sağanağın etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı sağanağın da etkisiyle çöktü.

Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan ilkokulun Balaban Sokak tarafındaki istinat duvarında kimsenin bulunmadığı sırada yağışın da etkisiyle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri de incelemelerde bulundu.

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