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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 04:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 04:29
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        D-100 kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Tuğral'ın (32) cenazesi yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Serdar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Tuğral'ın cenazesi, Köşem Camisi'ne getirildi.

        Burada Tuğral'ın babası, kentteki amatör spor kulüplerinden İzmit Selanikspor Başkanı İsmet Tuğral, taziyeleri kabul etti.

        Tuğral'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

        D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kozluk mevkisinde gece saatlerinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 5 kişinin yaralandığı kazada 61 NK 518 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Tuğral olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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