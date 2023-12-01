Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Sakarya istikameti Emekevler mevkisinde M.D. idaresindeki 41 AKP 630 plakalı otomobil ile M.S'nin kullandığı 54 B 8815 plakalı Kocaeli-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yolun Sakarya yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        TCG Anadolu, Kocaeli´de ziyarete açıldı
        TCG Anadolu, Kocaeli´de ziyarete açıldı
        Kocaeli'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Kocaeli'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Kocaeli'de av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli'de av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı
        TCG Anadolu Kocaeli'de ziyarete açıldı
        TCG Anadolu Kocaeli'de ziyarete açıldı
        Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Rehin aldığı ortağını polis gelince bıraktı, tüfekle rastgele ateş açtı
        Rehin aldığı ortağını polis gelince bıraktı, tüfekle rastgele ateş açtı