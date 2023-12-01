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        Kocaeli'de bina izolasyonu için kazılan çukurda toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bina izolasyonu için kazılan çukurda toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:37
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        Kocaeli'de bina izolasyonu için kazılan çukurda toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bina izolasyonu için kazılan çukurda toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Bayramoğlu Mahallesi Öykü Sokak'ta bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında dışarıdan yapılan izolasyon çalışması sırasında 3 metre derinliğinde kazılan çukurda toprak kayması yaşandı.

        Bu sırada kazılan çukurda bulunan işçi E.B. toprak altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarılan işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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