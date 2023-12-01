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        Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen oldu

        İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreterliği görevini 3 yıldır yürüten Erkam Tüzgen, Bilişim Vadisi Genel Müdürü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:08
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        Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen oldu
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        İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreterliği görevini 3 yıldır yürüten Erkam Tüzgen, Bilişim Vadisi Genel Müdürü oldu.

        Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, İSTKA Genel Sekreterliği görevinde bulunan Erkam Tüzgen, Bilişim Vadisi Genel Müdürü olarak atandı.

        Tüzgen, Bilişim Vadisi'ndeki yeni görevinde Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlama hedefleri doğrultusunda büyüme stratejilerini şekillendirecek.

        Bilişim Vadisi Genel Müdürü olmadan önce İSTKA'da 3 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Tüzgen, yeni görevinde 10 yıldan fazla tecrübesiyle girişimcilik, yenilikçilik ve AR-GE ekosistemine yönelik sektör tecrübesini aktaracak.

        Startup tipi girişimciliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla dikkati çeken Tüzgen, sanayinin dönüşümü, yaratıcı endüstriler ve sosyal kalkınmaya yönelik birçok başarılı projeye imza attı. Tüzgen, yürüttüğü çalışmalarla da hızlandırma, ticarileşme ve globalleşme programlarını destekleyerek Türk girişimlerinin uluslararasılaşması ve dış pazarlara açılmasına katkı sağladı.

        Lisans eğitimini 2012'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Tüzgen, iş hayatına Hakkari'de Toplum Sağlığı Merkezi hekimliğiyle başladı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulunan Tüzgen, günümüzde yaygın olarak kullanılan uzaktan aday memurluk eğitimini, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdi.

        İstanbul'a tayin olarak Beşiktaş ve Üsküdar'da İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2015-2016 yıllarında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İstanbul Organ Nakli Etik Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüten Tüzgen, 2020'den itibaren İSTKA Genel Sekreterliği görevinde bulunuyordu.

        İbn Haldun Üniversitesinin 2016-2020 yıllarında kurucu Genel Sekreterliği görevini yürüten ve 200'ün üzerinde proje başlatan Tüzgen, Türkiye'nin ilk Sosyal Etki Tahvili sözleşmesini hayata geçirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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