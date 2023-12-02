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        Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:40
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        Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Ö'nün kullandığı 34 GMT 299 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüs sürücüsü ile otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Ö. ve yanındaki A.A. yaralandı. Mustafa Ö. ve A.A itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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