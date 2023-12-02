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        Sismik izolatörlü hastane ve dayanıklı kamu binaları Gölcük'ün deprem direncini artırıyor

        SEFA TETİK - Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük, sismik izolatör teknolojisiyle yapılan yeni hastane ve dayanıklılığı artırılan kamu binalarıyla depreme dirençli hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:15
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        Sismik izolatörlü hastane ve dayanıklı kamu binaları Gölcük'ün deprem direncini artırıyor
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        SEFA TETİK - Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük, sismik izolatör teknolojisiyle yapılan yeni hastane ve dayanıklılığı artırılan kamu binalarıyla depreme dirençli hale getiriliyor.

        17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen depremden etkilenen Gölcük'te kentsel dönüşümün yanı sıra riskli olduğu tespit edilen kamu binaları ve okullarda güçlendirme yapılırken risk teşkil edenlerin ise yıkımı sürüyor.

        Yeni sağlık ocakları ve devlet hastanesiyle afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli devam etmesi planlanan ilçede 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 polikliniğin yer aldığı Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, 280 sismik izolatör kullanılarak inşa edildi.

        Hastanenin gelecek yıl ocak ayında açılması planlanıyor.

        - "Deprem anında dahi ameliyata devam etsin diye yapıldı"

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine, ilçede yapılan yeni binalarda aranan en önemli kriterin depreme dayanıklılık olduğunu söyledi.

        Sezer, çalışmaların bu doğrultuda sürdürüldüğünü belirterek "Kamu binalarının sağlam olması, deprem anında kamu hizmetlerinin devam etmesi açısından önem taşıyor. Yeni hastane de depreme son derece dayanıklı. Deprem anında dahi ameliyat ve sağlık hizmetlerine devam etsin diye yapıldı." diye konuştu.

        İlçedeki bütün okulların gözden geçirildiğine değinen Sezer şöyle devam etti:

        "Sağlam olmayan okullar yıkıldı, 5 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Hastanenin bulunduğu kavşak üzerinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapıldı. Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi, Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi ve Yüzbaşılar Sağlık Ocağının yapımı devam ediyor. Necati Çelik Devlet Hastanesinin ek binası yapıldı. Hastanelerin, kamu binalarının ve sağlık ocaklarımızın son derece sağlam olduğunu söyleyebilirim. Okulların yenilenmesiyle çocuklarımız eğitimlerine güvenli şekilde devam edecekler."

        Sezer, ilçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak "Gölcük merkezde 36 dönüm alan üzerine 360 daire, 407 iş yeri ve iki katlı otopark yapılacak. O bölgede bulunan binaların depreme dayanıklı olması sağlanacak. Askeriyeden devraldığımız 46 dönümlük alanla birlikte toplam 53 dönümlük alanda yaptığımız performans analizinde buradaki blokların depreme dayanıklı olmadığı, onarım ve güçlendirme maliyetlerinin minimum yüzde 83 olduğu tespit edildi. Bu alanın yıkımına başladık, alanın sosyal faaliyetler de kullanılması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

        Orta hasarlı olup onarım ve güçlendirmesi yapılmayan ya da metruk durumdaki 179 binayı da tespit ederek yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezer, "Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen hükûmet konağı da yıkılarak yeniden yapımına başlandı. 399 fore kazık üzerine depreme dayanıklı şekilde yapımına devam ediliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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