Vali Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık gününün, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.

Engelliliğin, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını vurgulayan Yavuz, engelliliğin sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husus olduğunu kaydetti.

Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin, devlet ve toplumun en önemli sorumluluklardan biri olduğuna işaret eden Yavuz, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olma anlamında dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti, engeli olan vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi konusunda örnek gösterilecek bir konuma ulaşmış; engeli olan vatandaşlarımıza sunulan eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler sağlamıştır. Engelli bireylere yönelik yapılan bu çalışmalar, sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun her kesiminden bireyleri yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir. Önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça spordan eğitime, sanattan siyasete kadar, hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azimleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engellilerimizin toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."