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        Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:42
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        Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti İzmit mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 ACL 869 plakalı otobüs, 26 AAE 543 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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