Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti İzmit mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 ACL 869 plakalı otobüs, 26 AAE 543 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
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