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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:40
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti İzmit mevkisinde E.K. idaresindeki 71 ACL 869 plakalı otobüs, S.Ç'nin kullandığı 26 AAE 543 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Öte yandan otobüsteki diğer yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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