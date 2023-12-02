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        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:33
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        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

        Gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mustafa Özşentürk (25) için Başiskele ilçesi Barbaros Camisi'nde tören düzenlendi.

        Özşentürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Mustafa Özşentürk'ün özel bir asansör firmasında çalıştığı öğrenildi.

        Törene, Özşentür'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve vatandaşlar katıldı.

        Mustafa Özşentürk'ün kullandığı 34 GMT 299 plakalı otomobil dün, Yassıbağ mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle çarpışmış, kazada otobüs sürücüsü ile otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Özşentürk ve yanındaki A.A. yaralanmıştı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Özşentürk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Yaralılardan A.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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