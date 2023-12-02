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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:37
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

        Hakemler: Göksun Öz, Burak Erkan, Gündoğan Ali Balaban

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Ivanova 7, Calhoun 5, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Nared 25, Dilara Tongar 2, Ferda Yıldız 3

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 15, Sevgi Tonguç 1, Ellenberg 16, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Petronyte 26, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 8

        1. Periyot: 14-16

        Devre: 34-31

        3. Periyot: 59-55

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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