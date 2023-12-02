ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Göksun Öz, Burak Erkan, Gündoğan Ali Balaban

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Ivanova 7, Calhoun 5, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Nared 25, Dilara Tongar 2, Ferda Yıldız 3

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 15, Sevgi Tonguç 1, Ellenberg 16, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Petronyte 26, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 8

1. Periyot: 14-16

Devre: 34-31

3. Periyot: 59-55

KOCAELİ

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