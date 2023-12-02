Kocaeli'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye Mahallesi'nde seyreden hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan bir ağaca da sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.