Kocaeli'de ateş açılan güzellik merkezinde hasar oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren güzellik merkezine ateş açıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki sosyal medya fenomeni Ece R'ye ait güzellik merkezine gece, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.