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        Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:32
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        Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat, Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bat, engellilere verdiği destekten dolayı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti.

        Başkan Sezer de sadece bugün değil, yılın tamamında engellilerle irtibatta olmaya ve bu farkındalığı hayatın parçası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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