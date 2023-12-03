Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı.
Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katına gelen M.Y. ile damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, M.Y. tabancayla Mustafa S. ile Osman S'yi yaraladı.
Yaralılar çevredekilerin araçlarıyla özel bir hastaneye götürüldü.
Yaralı damadın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kayınpeder M.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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