Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Vali Yavuz'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Yavuz'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 5 Aralık'ın "Dünya Kadın Hakları Günü" olarak kabul edilmesinin yanı sıra, Türk kadınlarına siyasi haklar tanıyan anayasa ve kanun değişikliğinin TBMM'de kabul edilmesinin de yıl dönümü olarak kutlandığını belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğini, dünyada kadına bu hakkı veren devletlerin başında yerini aldığına işaret eden Yavuz, "Dünyanın pek çok ülkesinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması Türk Milleti için ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadınlara verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur' diyerek, Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.

        Aziz Türk Milletinin tarihinde, kadınların her zaman cesareti, azmi, fedakarlığı ve çalışkanlığıyla var olduğunu vurgulayan Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Türk kadını, toplumun inşasında en temelde yerini almıştır. Kadınlarımızın anayasa ile haklarının güvence altına alınması ve siyasal alanda söz sahibi olması, ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlamıştır. Kadınlarımız da eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda başarılarını kanıtlamış, ülkemizi gururla temsil etmiş ve etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşantımız boyunca doğumdan, ölüme her anımızda varlıklarıyla onurlandığımız, desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi

        Benzer Haberler

        Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de hissedildi
        Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de hissedildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Tartıştığı damadı ile kardeşini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
        Tartıştığı damadı ile kardeşini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını ve onun kardeşini silahla yaraladı
        Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı (2)
        Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı (2)
        Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kocaeli'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi