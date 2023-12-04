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        Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:20
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        Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Hemşire Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Salim G'ye yemek getiren oğlu, babasını yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Salim G'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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