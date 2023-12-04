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        Kocaeli'de silahla yaralanan kadın öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:59
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        Kocaeli'de silahla yaralanan kadın öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Eren Mahallesi'nde ikamet eden Sibel K. (25) ile sabah saatlerinde evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Silah sesi duyan Sibel K'nin ev arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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