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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadının silahla ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının silahla ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:59
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadının silahla ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının silahla ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Eren Mahallesi'nde ikamet eden Sibel K. (25) ile sabah saatlerinde evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Silah sesi duyan Sibel K'nin ev arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli M.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis, olayın cinayet mi, intihar mı olduğunu araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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