Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Dünya Engelliler Günü kapsamında dostluk maçı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Dünya Engelliler Günü kapsamında dostluk maçı yapıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksinde organize edilen maçta Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında engelli bireyler, bürokrat ve siyasilerin bulunduğu takım karşı karşıya geldi.

        Her iki takım, sahada "Spor Engel Tanımaz" pankartı açtı.

        Heyecanlı ve rekabet halinde geçen müsabaka dostluk içinde biterken, kazananı da engelli bireyler oldu.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Ampute futbol takımıyla engelli bireyler için farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade eden Büyükgöz, "Bulunduğumuz spor kompleksinin yanında Sümeyye Boyacı kapalı yüzme havuzu var. Sümeyye Boyacı kendi engelini yenerek azmetmiş ve başarıya ulaşmış. Ampute futbol takımımızı kurduk, şu anda Süper Lig'de mücadele ediyor. Gebze Belediyesi olarak engelliler için farkındalığı her konuda artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Engelliler için yeni eğitim branşlarını devreye soktuklarını, sosyal yaşamlarını ve göstermiş oldukları azim ile çabayı geliştirmek için de uğraş verdiklerini aktaran Büyükgöz, "Burada ampute futbol takımıyla bir dostluk maçı yaptık. Bu maçın tek amacı farkındalığı ortaya koymak. Engeller zihinlerden kalktığı anda başarıya ulaşmak kolaydır. Ben tekrardan tüm engellilerimizin gününü kutluyorum ve engelsiz bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

        Erkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu (2)
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu (2)
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadının silahla ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklan...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadının silahla ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklan...
        Kocaeli'de silahla yaralanan kadın öldü
        Kocaeli'de silahla yaralanan kadın öldü
        Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Vali Yavuz'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        Vali Yavuz'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı