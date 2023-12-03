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        Kocaeli'de tartıştığı damadı ve kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı damadını ile onun kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:37 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:37
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        Kocaeli'de tartıştığı damadı ve kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı damadını ile onun kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında tartıştığı damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S'yi silahla yaralayan M.Y. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan oğlu M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y'ye nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi, oğlu M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada hastanede tedavileri devam eden yaralılardan damat Mustafa S'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta dün M.Y. bir apartmanın ikinci katında tartıştığı damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S'yi tabancayla yaralamış, yaralılar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kayınpeder M.Y. olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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