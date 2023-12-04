Kocaeli'de kasım ayında 228 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 228 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler kasım ayında yürüttükleri çalışmalarda, 228 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.