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        Kocaeli'de kasım ayında 228 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de polis ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 228 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:41
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        Kocaeli'de kasım ayında 228 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'de polis ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 228 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler kasım ayında yürüttükleri çalışmalarda, 228 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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