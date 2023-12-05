Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.K.( 22), düzenlenen operasyon yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlamasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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