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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:30
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hacı Halil Mahallesi Malkaoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi mevkisinde, H.O. idaresindeki 34 RU 3620 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsna Ö'ye (63) çarptı.

        Bu sırada aynı istikametten gelen A.A. yönetimindeki 34 EL 1210 plakalı otomobil de 34 RU 3620 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hüsna Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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