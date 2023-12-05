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        Kocaeli'de "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi

        Kocaeli'de Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:49
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        Kocaeli'de "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi
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        Kocaeli'de Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi.

        Başiskele Belediyesince Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yazar İlknur Bektaş, Milli Mücadele dönemindeki Türk kadınlarının başarılarını anlattı.

        Türk sinemasının usta sanatçısı Hülya Koçyiğit de programda sevenleriyle buluştu.

        Koçyiğit, Avrupa'daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

        Kadınların artık her alanda yer aldığını ifade eden Koçyiğit, "Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümetleri döneminde telafi edildi, önleri açıldı. Kadınlarımızın başarıları ülkemiz için basamaktır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan yüzlerce kadın var. Türkiye Yüzyılı'mızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız." dedi.

        Programa katılan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Türkiye'de 9 kadın valinin çalıştığını ifade ederek "Çok güçlü devlete sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak az. Gençlerimize, kendilerine güvenmelerini, hayallerinin peşinden gitmelerini söylüyorum. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın vicdanı olacak dik duruş sergileyecek ülkemize sonuna kadar biz kadınlar olarak sahip çıkacağız." dedi.

        Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün de konuşma yaptığı program, kum sanatı gösteriyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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