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        Çayırova Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

        Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:59
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        Çayırova Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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        Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

        Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen yılın son toplantısı, gündem dışı konuların görüşmesiyle başladı.

        Daha sonra gündemde olan 5 madde görüşüldü.

        Toplantıda gündemdeki teklifler bölümünde yer alan maddeler, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi, beşinci gündem maddesi ise kabul edildi.

        Yeni yılın ilk olağan meclis toplantısı, 2 Ocak Salı günü saat 15.00'te yapılacak.

        Galeri
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        Galeri

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