Çayırova Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen yılın son toplantısı, gündem dışı konuların görüşmesiyle başladı.

Daha sonra gündemde olan 5 madde görüşüldü.

Toplantıda gündemdeki teklifler bölümünde yer alan maddeler, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi, beşinci gündem maddesi ise kabul edildi.

Yeni yılın ilk olağan meclis toplantısı, 2 Ocak Salı günü saat 15.00'te yapılacak.