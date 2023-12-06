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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bariyere saplanan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 03:08 Güncelleme: 06.12.2023 - 03:08
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bariyere saplanan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkisinde ilerleyen Ersin B. idaresindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç bariyere çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, hafif ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi.

        Kazada, sürücü Ersin B, anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralan Nuriye B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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