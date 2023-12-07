Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.D, (33) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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