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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan lojistik deposunda çıkan yangına ilişkin açıklama:

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangının çevreye sıçramaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 05:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 05:10
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan lojistik deposunda çıkan yangına ilişkin açıklama:
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangının çevreye sıçramaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde lojistik palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

        Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği bölgede ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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