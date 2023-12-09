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        Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 05:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 05:10
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        Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda dün sabah çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar ikinci gününde sürüyor.

        Yaklaşık 21 bin metrekare alanı kapsayan depoda iş makineleriyle ayrıştırma işlemi yapılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 kişilik itfaiye ekibi de soğutma çalışması yürütüyor.

        Depoda meydana gelen zarar da ekiplerce tespit ediliyor.

        AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Türk Kızılay mobil mutfağında ekiplere yemek ve çay ikram ediliyor.

        Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki lojistik depoda dün sabah çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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