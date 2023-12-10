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        Kocaeli'de ralli heyecanı sona erdi

        Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi'nde, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:47
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        Kocaeli'de ralli heyecanı sona erdi
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        Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi'nde, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi birinci oldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 59 otomobil ve 118 sporcu, toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak etapta yarıştı. Bugün 3 etabı geçen pilotlar, Kocaeli Kent Meydanı'ndaki finiş podyumuna ulaştı.

        Çekişmeli geçen yarışı Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi kazandı. İkinci sırayı GP Garage My Team ekibinden Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı ikilisi alırken GP Garage My Team takımından Cem Alakoç ve Aras Dinçer ikilisi üçüncü oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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