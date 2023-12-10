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        Kocaeli'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Kocaeli'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:28
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        Kocaeli'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Kocaeli'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, 180 sivil toplum kuruluşu ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Fevziye Camisi önünde toplandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut'un da katıldığı yürüyüş Anıtpark'ta son buldu.

        Akbulut, burada yaptığı konuşmada, yıllardır Filistin'de büyük zulümler yapan İsrail'in 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdığını söyledi.

        İsrail'in Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeden saldırılarını sürdürdüğünü belirten Akbulut, bu nedenle Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını, camilerin, hastanelerin, okulların, sivil yerleşim yerlerinin İsrail'in hedefi olduğunu vurguladı.

        Akbulut, beyaz bayrak açan sivillerin dahi üzerlerine ateş açıldığını dile getirerek, "İnsanlık tarihinde örneği az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler kararları objektif değildir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararları işgalci İsrail tanımıyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adım ve adımlar atılmıyor." diye konuştu.

        Tüm Türkiye'de Kudüs sevdalılarıyla İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını aktaran Akbulut, bu davayı savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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