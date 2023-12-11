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        Kocaeli'de Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası başladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:28
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        Kocaeli'de Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası başladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası başladı.

        Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneğinin iş birliğinde Rüstem Yurttaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 20 ilden toplam 56 sporcu katılıyor.

        Yarışmanın açılışı, görme engelliler ile vatandaşların satranç mücadelesiyle başladı.

        Diğer illerdeki yarışmacıların online olarak yarışacağı turnuva, 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılımcı sayısının her yıl arttığını belirterek, "Bugün de 20 ilden, içerisinde 7 tane milli sporcunun olduğu güzel bir turnuva. Buradaki amaç zaten farkındalık oluşturmak. İnsanlarımızın, özellikle görme engelli vatandaşlarımızın zorluklarını 'daha farkında olacak' şekilde hissetmesini sağlayacağız. Amacımız bu." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da katılımcı sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecekte çok şey değişecek. O açıdan bu tür çalışmaları çok önemli buluyoruz. Bunun uluslararası alana da açılmasını gerekli görüyoruz. Türkiye dünyaya hizmet etmek, dünyayla pek çok birikimini paylaşmak zorunda. Biz Türkiye'deki engelliler olarak çok çok iyi bir durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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