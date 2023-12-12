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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:17
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı.

        Umuttepe yolu Kurtuluş Bulvarı'nda, 41 AE 895 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil bariyere, ardından da elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan çocuklar M.S, M.K, A.C.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların yaşlarının 14-17 arasında olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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