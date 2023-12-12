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        Kocaeli'de iş adamının öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş adamının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:21
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        Kocaeli'de iş adamının öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş adamının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 Aralık'ta Denizli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Darıca'da ekmek fırını işleten Mesut Ulusoy'un cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Araştırma ve incelemeler sonucunda düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüpheli F.K'nin Ulusoy'un çalışanı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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