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        Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:12 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:24
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        Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi yaralandı.

        Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir köftecide iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan S. pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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