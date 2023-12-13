Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nin dip çamurundan balata üretildi

        ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenleri tarafından İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurundan balata üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nin dip çamurundan balata üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenleri tarafından İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurundan balata üretildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında, İzmit Körfezi'nin doğu yakasından başlanarak dip çamuru temizliği yapılıyor.

        KOÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından 3 ay önce başlatılan projede, İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurundan balata üretildi.

        Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Yamanoğlu, AA muhabirine, toz metalürjisi alanında çalıştıklarını, tozlardan yola çıkarak farklı alanlarda parça üretimi yaptıklarını belirterek, savunma sanayisi, otomotiv sektörü ve biyomalzemelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün öncülüğünde, İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurla ilgili yapılan bilimsel çalışmalara dahil olduklarını dile getiren Yamanoğlu, Türkiye'nin yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını anlattı.

        Bu doğrultuda raylı sistemlere yöneldiklerini, dip çamurundan balata malzemesi geliştirmeyi amaçladıklarını aktaran Yamanoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir ekibin, sadece KOÜ'nün desteğiyle projeyi yürüttüğünü kaydetti.

        Yamanoğlu, İzmit Körfezi'nden çıkan dip çamurunun, TÜBİTAK ve farklı kurumlarda analizinin yapıldığını vurgulayarak, dip çamurunda zararlı bir bileşenin olmadığının belirlendiğini, 3 aylık çalışma sonunda balata ürettiklerini bildirdi.

        Dip çamurunun kurutma ve boyutlandırma işleminin ardından KOÜ'de üretilen özel metalik bileşimlerin tozuyla karıştırıldığını belirten Yamanoğlu, bu karışımın daha sonra yüksek sıcaklıkta vakum altında sinterlendiğini (metal ve/veya seramik tozlara termal enerji uygulanmasıyla yoğunluk kontrollü malzemeler geliştirme) anlattı.

        - "Çok güzel sonuçlar elde ettik"

        Patent almak için çalışmalara başladıklarını bildiren Yamanoğlu, "Dip çamurunun doğal karakteristiği düşünüldüğünde, çok güzel sonuçlar elde ettik. Zaten yüzde 20'ye kadar çalışmalarımızda balata malzemesine ilave ettik." değerlendirmesinde bulundu.

        Yamanoğlu, elde ettikleri ürünü geliştirmeyi sürdürdüklerini, üründe çamur kullanımını yüzde 50'lere kadar çıkarabileceklerini bildirdi.

        Dünyada denizden çıkarılan çamurun, bu şekilde geri dönüşümünün sağlanmasıyla ilgili bir proje duymadığına işaret eden Yamanoğlu, şöyle devam etti:

        "Balata içerisinde kullandığımız metal matris malzemesini de KOÜ bünyesinde üretebildiğimiz için topyekun malzememiz özgün oluyor. Bundan sonraki hedefimiz; ne kadar fazla dip çamurunu bunun içine sokabilirsek, yerleştirebilirsek, aynı zamanda matris malzemesini ne kadar geliştirebilirsek piyasalarındakinden daha iyi bir ürün ortaya koymak. Daha iyi bir ürün, daha düşük maliyetli, piyasalardakinden daha iyi sürtünme özelliği olan daha iyi aşınma karakteristiği olan, maddesi bize özgü bir ürün ortaya çıkarmak istiyoruz. Gerçekten dahil gelen raporlar incelendiğinde herhangi bir sağlığı riske atacak bir ürün olmadığını gördük."

        - "Piyasalardakinden en az yüzde 50 daha ucuz olacak"

        Yamanoğlu, 25 yıldır Kocaeli'de yaşadığını, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru projesinin sahilde yürüyen herkesin takdirle izlediği bir çalışma olduğunu belirtti.

        KOÜ'de dip çamurunun değerlendirilmesi konusunda başka projeler de yürütüldüğünü kaydeden Yamanoğlu, "Çamur demek, partiküllerden oluşan ürün. Yani toz. Bu toz endüstriyel uygulamalarda, savunma sanayinde, otomotiv sektöründe kullanılabilir. Balata skuterden tutun hızlı trenlere kadar kullanılabilir. O yüzden sayısız, sınırsız bir alan bulunulabileceğine inanıyorum. Burada kritik nokta şu; hem çamur bizim ilimizin çamuru hem de çamura dahil edeceğimiz malzemeyi de üniversite bünyesinde ürettiğimiz için piyasadakinden en az yüzde 50 daha ucuza yapabileceğimiz bir ürün olacak." ifadelerini kullandı.

        Proje ekibinden Yiğit Gönülalan da projenin önemine değinerek, "Hem çevre kirliliği açısından hem hava kirliliği açısından bir geri dönüşüm malzemesi elde etmek çok önemli. Geri dönüşümden, dip çamurundan elde ettiğimiz malzemeyi aşınma testine tabi tuttuk. Gerçekten istediğimiz özelliklerde bir iyileşme tespit ettik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        İşlettiği köftecide tüfekle bacağından vuruldu
        İşlettiği köftecide tüfekle bacağından vuruldu
        Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iş adamının öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de iş adamının öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Fırıncı cinayetinde çalışanı ve arkadaşı tutuklandı
        Fırıncı cinayetinde çalışanı ve arkadaşı tutuklandı
        Görüntüler ortaya çıkınca savcı, daha önce beraatini istediği sanığa müebbe...
        Görüntüler ortaya çıkınca savcı, daha önce beraatini istediği sanığa müebbe...