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        Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:39
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        Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ömer B. (34) ile taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar Ömer B'nin babası İ.B. ile kardeşi Ö.B. duruşmaya katılmadı.

        Müşteki avukatı, bönceki duruşmada verilen mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Tutuklu sanığın avukatı da yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini, müvekkilinin üzerine atılı "yağma" suçunu kabul etmediklerini ve uzun tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye talep ettiklerini söyledi.

        Sanık Ömer B. ise kimseye kasıtlı bir şey yapmadığını iddia ederek, "Kimsenin malına dokunmadım. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Küçük çocuklarım olduğundan bu aşamada tahliyemi istiyorum." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığın, "yağma" suçundan beraatine hükmetti.

        Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar İ.B. ve Ö.B'yi "suç delilerini gizleme ve yok etme" suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Hisareyn Mahallesi'nde yaşayan H.B, 7 Haziran 2021'de birlikte yaşadığı Şengül G'nin (44) eve gelmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.B'nin yeğeni Ömer B. ile babası İ.B. ve kardeşi Ö.B. tutuklanmıştı.

        Ömer B'nin tartışma yaşadığı Şengül G'yi öldürdüğü, cesedini otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilmiş, şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgedeki kazılarda kadının cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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