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        Kocaeli'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı

        Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari eski yarbay tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:28
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        Kocaeli'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı
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        Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari eski yarbay tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve Mart 2018'den bu yana firari olan meslekten ihraç yarbay E.M'nin saklandığı adres tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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