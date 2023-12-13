Kocaeli'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari eski yarbay tutuklandı.
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari eski yarbay tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve Mart 2018'den bu yana firari olan meslekten ihraç yarbay E.M'nin saklandığı adres tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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