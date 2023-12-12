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        Kocaeli'de köftecinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:12 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:12
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        Kocaeli'de köftecinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Tepecik Mahallesi'ndeki bir köftecide dün iş yeri sahibi Hakan S'nin çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan zanlı B.G. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile B.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda işletme sahibi pompalı tüfekle bacağından yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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