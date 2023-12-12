Kocaeli'de köftecinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tepecik Mahallesi'ndeki bir köftecide dün iş yeri sahibi Hakan S'nin çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan zanlı B.G. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile B.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda işletme sahibi pompalı tüfekle bacağından yaralanmıştı.