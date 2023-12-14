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        Kocaeli'de bir gencin öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığına müebbet hapis verildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık müebbet hapse çarptırıldı, 4 tutuksuz sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:54
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        Kocaeli'de bir gencin öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığına müebbet hapis verildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık müebbet hapse çarptırıldı, 4 tutuksuz sanık beraat etti.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Selçuk S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık O.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar M.K, S.K. ve O.G. ise duruşmaya katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

        Müşteki avukatı Güler Çetin de beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talebinde bulundu.

        Katılanlardan maktulün annesi Rengin Pekatik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması talep etti.

        Sanık avukatları da esasa ilişkin savunmalarını yazılı olarak sunduklarını anlatarak, müvekkillerinin beraatını istedi.

        Sanık Selçuk S. ise avukatının söylediklerine katıldığını, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

        Tutuksuz yargılanan sanık O.A. ise savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, olayla alakasının olmadığını iddia etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Mertcan Pekatik'e yönelik "kasten öldürme" suçu sabit olduğu gerekçesiyle sanık Selçuk S'ye müebbet hapis verdi. Ayrıca sanığa, müştekiler M.E, B.D. ve C.B'ye yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir mağdur için 9'ar yıl olmak üzere 27 yıl hapis verilmesi kararlaştırıldı.

        Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz sanıklar O.A, M.K, S.K. ve O.G'nin, üzerine atılı suçları işlediğine dair iddia dışında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut deliller elde edilemediği, suç şüphesinin giderilemediği anlaşıldığından beraatlarına karar verdi.

        - Olay

        İzmit'te 19 Haziran 2022'de B.D, C.B, M.E. ile eğlence mekanına giden Mertcan Pekatik, burada çıkan tartışma üzerine dışarı çıkmıştı. Elinde tabancayla gelen kişinin açtığı ateş sonucu yaralanan Pekatik, Halkevi mevkiindeki taksi durağına koşarak burada yere yığılmış ve hayatını kaybetmişti. Olaydan M.E, B.D. ve C.B. ise yara almadan kurtulmuştu.

        Şüpheliler Selçuk S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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