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        Kocaeli'de 108 bin 100 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de 108 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:23
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        Kocaeli'de 108 bin 100 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de 108 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gebze ve Derince ilçelerinde düzenlenen operasyonda 78 bin 100 dolu ile 30 bin boş makaron, 58 kilogram kıyılmış tütün ve 4 elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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