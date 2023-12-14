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        Kocaeli'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:52
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        Kocaeli'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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