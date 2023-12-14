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        Kocaeli'de cipin yakıt deposunda 111,4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kocaeli'de durdurulan bir cipin yakıt deposunda 111 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:50
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        Kocaeli'de cipin yakıt deposunda 111,4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kocaeli'de durdurulan bir cipin yakıt deposunda 111 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 11 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir cipi durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 42 kilo 150 gram likit, 69 kilo 250 gram da kristal halde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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