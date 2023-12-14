Kocaeli'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 600 lira para cezası bulunan M.K'yi (53) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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