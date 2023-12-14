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        Gebze'de yemek üretim tesisleri denetlendi

        Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yemek üretim tesislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:22
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        Gebze'de yemek üretim tesisleri denetlendi
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        Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yemek üretim tesislerini denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 34 yemek üretim tesisinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde hijyen kuralları, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama koşulları, çalışan personelin iş kıyafeti, yetkili firmalardan ilaçlama ve atık yağ belgelerinin bulunup bulunmadığı, iş yeri açma ile çalışma ruhsatları kontrol edildi.

        Vatandaşlardan, karşılaştıkları tüm olumsuzlukları belediye ekiplerine bildirmeleri istendi.

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