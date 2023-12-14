Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nde yakalanan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakoz denize bırakıldı

        İzmit Körfezi'nde avlanan bir balıkçı, oltasına takılan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakozu tekrar denize bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:23 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nde yakalanan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakoz denize bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmit Körfezi'nde avlanan bir balıkçı, oltasına takılan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakozu tekrar denize bıraktı.

        Kentte yaşayan Evren Tamer, İzmit Körfezi'nin Değirmendere mevkisinde oltasıyla balık avlamaya gitti.

        Tamer, bir süre sonra oltasında yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki ıstakozu gördü.

        Evren Tamer, ıstakozu oltadan ayırarak tekrar denize bıraktı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Tamer'in ıstakozu denize bıraktığı görüntüyü, "İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilo ağırlığındaki dev ıstakoz yeniden denize bırakıldı." notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde olta balıkçısı Tamer, böyle nadir bulunan canlıyı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin denizde yaptığı temizliğin ardından artık İzmit'te mercan, karagöz, kırlangıç, pisi, kalkan ve ıstakoz da denk geliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu

        Benzer Haberler

        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılı...
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılı...
        Gebze'de yemek üretim tesisleri denetlendi
        Gebze'de yemek üretim tesisleri denetlendi
        Kocaeli'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Cipin yakıt deposunda 111 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Cipin yakıt deposunda 111 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Kocaeli'de cipin yakıt deposunda 111,4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geç...
        Kocaeli'de cipin yakıt deposunda 111,4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geç...
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılı...
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılı...