İzmit Körfezi'nde yakalanan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakoz denize bırakıldı

İzmit Körfezi'nde avlanan bir balıkçı, oltasına takılan yaklaşık 3 kilogramlık ıstakozu tekrar denize bıraktı.

Kentte yaşayan Evren Tamer, İzmit Körfezi'nin Değirmendere mevkisinde oltasıyla balık avlamaya gitti.

Tamer, bir süre sonra oltasında yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki ıstakozu gördü.

Evren Tamer, ıstakozu oltadan ayırarak tekrar denize bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Tamer'in ıstakozu denize bıraktığı görüntüyü, "İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilo ağırlığındaki dev ıstakoz yeniden denize bırakıldı." notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde olta balıkçısı Tamer, böyle nadir bulunan canlıyı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin denizde yaptığı temizliğin ardından artık İzmit'te mercan, karagöz, kırlangıç, pisi, kalkan ve ıstakoz da denk geliyor." ifadesini kullandı.